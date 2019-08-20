В сквере имени Рыжова завершена реконструкция

В сквере имени Героя Советского Союза Евграфа Рыжова, расположенном на улице Кожанова, уложили плитку, сделали новую систему освещения, высадили цветы и кустарники.
Но предстоит ещё второй этап реконструкции: будет заменён асфальт на территории вокруг парка, сделано дополнительное озеленение, а дорожки должны быть оборудованы желтыми полосами для слабовидящих.
Сегодня на открытии сквера юные жители Ленинского района в торжественной обстановке получили первые в своей жизни паспорта. Это вручение приурочили ко дню государственного флага России, который будет отмечаться 22 августа.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь