В сквере имени Рыжова завершена реконструкция

В сквере имени Героя Советского Союза Евграфа Рыжова, расположенном на улице Кожанова, уложили плитку, сделали новую систему освещения, высадили цветы и кустарники.

Но предстоит ещё второй этап реконструкции: будет заменён асфальт на территории вокруг парка, сделано дополнительное озеленение, а дорожки должны быть оборудованы желтыми полосами для слабовидящих.

Сегодня на открытии сквера юные жители Ленинского района в торжественной обстановке получили первые в своей жизни паспорта. Это вручение приурочили ко дню государственного флага России, который будет отмечаться 22 августа.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь