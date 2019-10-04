В сквере Ленинского комсомола после реконструкции появятся новые пихты и розы

Благоустройство сквера Ленинского комсомола идет по графику. Об этом заявили в департаменте городского хозяйства. Сейчас в сквере почти полностью завершены демонтажные работы. Строители проложили коммуникации для систем освещения и полива, начали монтаж бордюров, установили закладные детали для 50 опор освещения. Все новые фонари, по словам подрядчика, выполнены в том же стиле, что и прежние.

«У нас остается подключение самих систем полива, то есть монтаж колодца, установка дренажного насоса. Система полива будет разбита на 7 зон автоматических, будет установлено 47 опор освещения, – сообщил Алексей Самарин, представитель компании-подрядчика. – Будут сделаны подпорные стенки, порядка 160 кубов подпорных стен, в старом классическом стиле».

Также в сквере высадят новые кустарники: розы и кизильник, а еще пихты. Но самым масштабным этапом работ станет укладка гранитной плитки двух цветов: серого и белого. После благоустройства место отдыха будет оборудовано инфраструктурой для маломобильных людей.

«Срок окончания здесь – декабрь текущего года. На 15 объектах сегодня проводятся работы. Планируем сдать их все уже в декабре», – заявил Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г.Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь