В сквере Ленинского комсомола снесли историческую каменную ограду

Эти фотографии, сделанные в сквере Ленинского комсомола на улице Ленина, в редакцию «Вести – Севастополь» прислали возмущенные горожане. В сквере в ходе реконструкции строители снесли ограду из белого тесаного камня, построенную в 1948 году при восстановлении города после войны.

Вот так сквер выглядел в 1948 году.

«Сегодня большой кусок такой ограды внутри сквера варварски уничтожили, несмотря на то, что, как и весь центр, она по сути тоже памятник архитектуры», – написал нам один из горожан.

Люди не понимают, почему эту историческую ограду, сделанную из цельного куска известняка, нельзя было отреставрировать, а нужно было разбить.

Реконструкция сквера началась в конце августа, сейчас всю его территорию обнесли металлическим забором и доступа горожан туда нет. Планируется установить там новые скамейки, урны, заменить твердое покрытие и фонари. Ремонт должен завершиться к ноябрю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь