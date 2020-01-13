В сквере на улице Николая Музыки появятся спортплощадки

В Севастополе началось благоустройство еще одной зеленой зоны площадью в 2,5 гектара: между домами №90 и 94 а по улице Николая Музыки и детской поликлиникой №1 обустроят сквер.
Там высадят новые деревья и кустарники, будут размещены две спортивные и две детские площадки, появятся беговая и велосипедная дорожки со специальным покрытием. На одной из спортплощадок, кроме турников для занятий воркаутом, власти города хотели бы обустроить небольшой скейт-парк, но местные жители пока выступают против. Скейт-парк – это всегда шум, а люди говорят, что хотели бы тишины.
Конкурс на проведение работ выиграла компания, которая уже благоустроила в Севастополе сквер имени 60-летия СССР. Реконструкция зеленой зоны на ул. Николая Музыки должна быть завершена к 1 августа. За работами будет следить Наблюдательный совет, сформированный из общественников города.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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