В сквере на улице Николая Музыки появятся спортплощадки

В Севастополе началось благоустройство еще одной зеленой зоны площадью в 2,5 гектара: между домами №90 и 94 а по улице Николая Музыки и детской поликлиникой №1 обустроят сквер.

Там высадят новые деревья и кустарники, будут размещены две спортивные и две детские площадки, появятся беговая и велосипедная дорожки со специальным покрытием. На одной из спортплощадок, кроме турников для занятий воркаутом, власти города хотели бы обустроить небольшой скейт-парк, но местные жители пока выступают против. Скейт-парк – это всегда шум, а люди говорят, что хотели бы тишины.

Конкурс на проведение работ выиграла компания, которая уже благоустроила в Севастополе сквер имени 60-летия СССР. Реконструкция зеленой зоны на ул. Николая Музыки должна быть завершена к 1 августа. За работами будет следить Наблюдательный совет, сформированный из общественников города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь