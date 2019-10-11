В сквере у памятника линкору «Севастополь» весной появится розарий

Реконструкция Сквера у памятника Линкору “Севастополь” выполнена на 80%. Ход работ сегодня проверил исполняющий обязанности директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Половину территории сквера уже вымостили плиткой, начался монтаж гранитной лестницы и подпорных стен. Рабочие смонтировали систему электроснабжения и полива. Также строителям предстоит обновить газоны, создать новые клумбы, установить скамейки и фонари. На обновление сквера выделено 19 миллионов рублей. Решение о его реконструкции было принято по итогам голосования, которое проходило в марте на сайте правительства Севастополя и в администрациях муниципальных образований. Завершить работы подрядчик должен будет до 30 ноября.

«Мы укладываемся в сроки, и у нас осталась в принципе облицовка парапетов гранитом, доукладка лестничных маршей гранитом. У нас большая часть площадки именно плиточного мощения, мы до конца ее не можем выложить, пока не завезем полностью весь материал, у нас гранит идет из-за границы, поэтому это все долго происходит», – объяснил Роман Козлов, заместитель технического директора компании-подрядчика. «Обязательно учитывались мнения граждан, которые здесь проживают около сквера, и, соответственно, те требования людей, которые касаются обеспечения доступности маломобильных групп, сохранения зеленых насаждений – мы это все учитывали. Здесь на участке не проводился демонтаж никаких зеленых насаждений, будет наоборот досадка», – сообщил Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя.

На участке посадят деревья и кустарники, особое место в сквере займет небольшой розарий. Всего в городе на данный момент идет реконструкция 15 скверов. Все объекты должны закончить к декабрю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь