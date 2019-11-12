В сквере 60-летия СССР завершены строительно-монтажные работы

Насколько качественно реализуют проект, который так долго обсуждали местные жители, сегодня проверил вице-губернатор Владимир Базаров.

Подрядчик закончил строительно-монтажные работы в сквере им. 60-летия СССР, который находится в районе кинотеатра «Московский».

Благоустраивать территорию начали в апреле, за это время рабочие смонтировали беговую дорожку, тротуары, скамейки, а также освещение. Зелёная зона станет насыщеннее: всего здесь высадят более 9000 растений. Подрядчик должен закончить проект в конце ноября. По словам представителя фирмы, кроме озеленения осталось наладить работу фонтана – сооружение станет центром композиции.

«Он будет там освещаться, будет бить из-под решёток. Музыки не будет, но будет возможность для её дальнейшего подключения», – рассказал технический директор фирмы-подрядчика Никита Шуваев. «Такая отличительная черта этого места – мы здесь прибрали всё вокруг. Мы сделали асфальтирование дворов, фасады домов, совместили все мероприятия. Комплексное благоустройство», – пояснил вице-губернатор Владимир Базаров.

Реконструкция сквера у технической библиотеки вызвала у проверяющих вопросы. Владимир Базаров поручил подрядчику почистить тротуарную плитку и решить вопрос с клумбой, чтобы дожди не размывали землю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь