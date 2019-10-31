В следующем году в Севастополе вырастет взнос на капитальный ремонт

В следующем году в Севастополе вырастет взнос на капитальный ремонт. Об этом сегодня заявили на заседании правительства. По словам руководителя департамента городского хозяйства Евгения Горлова, максимальный размер взноса составит 7,02 рубля за один квадратный метр. Это на 0,55 рубля больше, чем в нынешнем году.

Одна из причин роста – удорожание строительных материалов. Ежегодно за счёт средств собственников в нашем городе капитально ремонтируют более 200 домов. А взнос на капитальный ремонт в Севастополе остается ниже, чем в среднем по стране. Опыт других регионов городское правительство оценивает и при подготовке тарифов на другие коммунальные услуги.

«До конца годы мы должны выйти с тарифами на водоснабжение, водоотведение, транспортировку электроэнергии, газ и содержание жилищного фонда, – заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров. – наверное, анонсирую: у нас по водоканалу не будет роста вообще в этом году, то есть общий платёж граждан у нас рост будет незначительный – порядка 3-4%». Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь