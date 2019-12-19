В случае перекрытия рейда, 20 декабря на маршруты выйдут более 100 автобусов

19 декабря 2019     7
В случае перекрытия рейда, 20 декабря на маршруты выйдут более 100 автобусов

Завтра, 20 декабря, в случае временной отмены катеров, будет организовано дополнительное автобусное сообщение по направлению «город – Северная сторона».

Более 100 автобусов выйдут на маршруты: 150, 150А, 151, 151А, 152, 152А, 153, 153А, сообщает департамент транспорта города.

Места посадки и высадки пассажиров: площадь Захарова и площадь Суворова (на период ремонта Большой Морской).

Льготники, имеющие персонифицированные ЕГКС перевозятся бесплатно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе наградили авторов лучших рисунков о технике безопасности
В Севастополе наградили авторов лучших рисунков о технике безопасности

Почему важно соблюдать технику безопасности. Ответ на этот вопрос севастопольские школьники дали на своих рисунках. В городе наградили победителей конкурса …


В случае перекрытия рейда, 20 декабря на маршруты выйдут более 100 автобусов
В случае перекрытия рейда, 20 декабря на маршруты выйдут более 100 автобусов

Завтра, 20 декабря, в случае временной отмены катеров, будет организовано дополнительное автобусное сообщение по направлению «город – Северная сторона». Более …


Более 7 тыс
Более 7 тыс. жителей Новгородской области оказались без электричества

В Новгородской области более 7 тыс. человек остались без света в ночь 19 декабря. Причиной отключений стали неблагоприятные погодные условия. …


Стрельбу на Лубянке связали с Днем работника органов безопасности
Стрельбу на Лубянке связали с Днем работника органов безопасности

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке могла быть связана с Днем работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря. Об этом …


Школу-коллегиум на Античном проспекте достроят к марту 2020 года
Школу-коллегиум на Античном проспекте достроят к марту 2020 года

Возведение школы на Античном проспекте подходит к концу. Представители департамента капитального строительства Севастополя заявляют о готовности 85%. Сейчас уже идут …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты