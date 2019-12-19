В случае перекрытия рейда, 20 декабря на маршруты выйдут более 100 автобусов

Места посадки и высадки пассажиров: площадь Захарова и площадь Суворова (на период ремонта Большой Морской).

Более 100 автобусов выйдут на маршруты: 150, 150А, 151, 151А, 152, 152А, 153, 153А, сообщает департамент транспорта города.

Завтра, 20 декабря, в случае временной отмены катеров, будет организовано дополнительное автобусное сообщение по направлению «город – Северная сторона».

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В случае перекрытия рейда, 20 декабря на маршруты выйдут более 100 автобусов Завтра, 20 декабря, в случае временной отмены катеров, будет организовано дополнительное автобусное сообщение по направлению «город – Северная сторона». Более …



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