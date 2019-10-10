В Совет по развитию предпринимательства войдут общественники

Представители некоммерческих организаций Севастополя составят две трети Координационного совета при правительстве города по вопросам развития малого и среднего предпринимательства. А возглавит его заместитель губернатора Мария Литовко, которая курирует экономический блок. Такое форматирование связано с кадровыми изменениями в государственных органах исполнительной и законодательной власти и проводится, в том числе, для качественной организации работы структуры, отметил и.о. директора департамента экономического развития города Элимдар Ахтемов.

“Выбор новых членов Координационного совета был обусловлен налаженным взаимодействием с общественным организациями в вопросах в развитиях малого и среднего предпринимательства”, – пояснил Ахтемов.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев поинтересовался, по какому принципу приглашаются предприниматели. Мария Литовко ответила, что в совет войдут представители некоммерческих фондов, общественных объединений и деловых ассоциаций, а предпринимателей будут приглашать на заседания в зависимости от вопросов, которые их интересуют.

“Сейчас мы наладили практически со всеми деловыми сообществами ежемесячные совещания. Они были индивидуальные, а первое заседание состоится уже в октябре. Его работа будет строиться таким образом: мы получаем вопросы от деловых ассоциаций, в том числе, с приглашением предпринимателей”, – рассказала Литовко.

Она подчеркнула, что Координационный совет открыт для любых предложений от деловых сообществ. Их будут прорабатывать заранее и приглашать на заседания представителей органов исполнительной власти. Следующим шагом в работе с предпринимателями города, станет совещание комиссии по инвестиционному климату, которую возглавляет Михаил Развожаев.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь