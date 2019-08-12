В согласительную комиссию по результатам комплексных кадастровых работ обратилось 100 севастопольцев

В Севастополе прошло первое заседание комиссии по рассмотрению разногласий по комплексным кадастровым работам. Туда уже подано более 100 обращений от севастопольцев.

Большая часть вопросов и замечаний касается местоположения границ земельных участков относительно смежных участков и приведения границ в соответствие фактическому использованию.

Комиссия, в составе которой 28 человек – представители власти, общественности и руководители садоводческих объединений, рассмотрит их в течение 35 дней. Затем документы по планированию территорий садоводческих товариществ послужат основой для проведения комплексных кадастровых работ.

«Промежуточные результаты комплексных кадастровых работ по 14 кварталам, которые мы запланировали в этом году – это свыше шести тысяч земельных участков, несколько тысяч объектов капитального строительства – они уже размещены, и соответственно поступило на комиссию 112 возражений, замечаний, предложений», – сказал Рустэм Зайнуллин, руководитель департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя.

Интерес к этим работам большой. Комиссию будут проводить еженедельно вплоть до 13 сентября. Сведения по отредактированным карта-планам внесут в Росреестр до декабря.

Источник: Вести.Севастополь