В состав Черноморского флота войдет новейший буксир «Сергей Балк»

20 февраля 2020     19
В состав Черноморского флота войдет новейший буксир «Сергей Балк»

Итоги недели на четырех флотах России

Главные темы рубрики:

– Разведподразделения армейского корпуса Черноморского флота провели учения на горном полигоне Ангарский.

– Завершены испытания новейшего буксира «Сергей Балк». 21 февраля на нем будет поднят Андреевский флаг. 

– В Дагестане прошли учения морских пехотинцев Каспийской флотилии с привлечением подразделений артиллерии и армейской авиации.

– Корабль «Вице-адмирал Кулаков» вернулся из арктического похода.

– Военнослужащие Северного флота отработали применение нового комплекса тылового обеспечения «Витязь».

– На Балтийском флоте экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78.

– Военнослужащие отряда противодиверсионных сил и средств Тихоокеанского флота на Камчатке провели подводный осмотр кораблей и судов и обезвредили условное взрывное устройство.

Источник: Вести.Севастополь

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