В состав Черноморского флота войдет новейший буксир «Сергей Балк»

Итоги недели на четырех флотах России
Главные темы рубрики:
– Разведподразделения армейского корпуса Черноморского флота провели учения на горном полигоне Ангарский.
– Завершены испытания новейшего буксира «Сергей Балк». 21 февраля на нем будет поднят Андреевский флаг.
– В Дагестане прошли учения морских пехотинцев Каспийской флотилии с привлечением подразделений артиллерии и армейской авиации.
– Корабль «Вице-адмирал Кулаков» вернулся из арктического похода.
– Военнослужащие Северного флота отработали применение нового комплекса тылового обеспечения «Витязь».
– На Балтийском флоте экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78.
– Военнослужащие отряда противодиверсионных сил и средств Тихоокеанского флота на Камчатке провели подводный осмотр кораблей и судов и обезвредили условное взрывное устройство.
Источник: Вести.Севастополь
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