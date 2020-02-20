В состав Черноморского флота войдет новейший буксир «Сергей Балк»

– Военнослужащие отряда противодиверсионных сил и средств Тихоокеанского флота на Камчатке провели подводный осмотр кораблей и судов и обезвредили условное взрывное устройство.

– На Балтийском флоте экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М отработали дозаправку в воздухе от самолета-топливозаправщика Ил-78.

– В Дагестане прошли учения морских пехотинцев Каспийской флотилии с привлечением подразделений артиллерии и армейской авиации.

– Завершены испытания новейшего буксира «Сергей Балк». 21 февраля на нем будет поднят Андреевский флаг.

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