В социальных сетях ищут свидетелей ДТП и избиения сотрудника «Водоканала»

6 декабря 2019     14
В социальных сетях ищут свидетелей ДТП и избиения сотрудника «Водоканала»

Авария произошла 4 декабря около 16:00 на перекрёстке Камышового шоссе и улицы Индустриальной.

Свидетелей ДТП с участием белого КамАЗа севастопольского «Водоканала» и тёмно-синей иномарки, ищут в группе «Автопартнёр Крым» в социальных сетях. известно, что после аварии из легкового автомобиля вышли два человека и потребовали у водителя грузовика деньги, после чего избили, а узнав, что он сотрудник «Водоканала» и планирует вызывать ГИБДД – уехали. Отмечается, что мужчина находится в тяжёлом состоянии. Контактный телефон: +79787880549.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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