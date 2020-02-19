В соцсетях жалуются на холод в корпусах инфекционной больницы из-за ремонта

В городской инфекционной больнице подрядчики завершают реконструкцию медицинского отделения, откуда пациентов временно перевели в соседние корпуса. На очереди другие косметические ремонты, в том числе в палатах, где якобы мёрзли пациенты.

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Вирусное видео, которое на этой неделе разошлось по социальным сетям, сняли пациенты инфекционной больницы. Люди жалуются на низкую температуру воздуха, при этом ходят в одежде с коротким рукавом. Сегодня журналистам показали эти палаты, они расположены в медицинском отделении, где лежат дети с кишечными инфекциями.

«Достаточно комфортно. Ребёнок целую ночь был раздетый, в одной футболочке», – говорит Фериде Ибрагимова.

Корпуса инфекционной больницы строили в середине прошлого века. Сносить их и возводить на этом месте новые – бессмысленно, ведь в планах перевести медучреждение на новую площадку. Поэтому пока в качестве временной меры в отделениях проводят косметический ремонт. Пациентов из этого крыла перевели в другое.

«Эпидпорог в этом году спокойный, поэтому на 202 койках 150 пациентов – это нас спасает. Такого наплыва, чтобы некуда было людей класть, ещё не было», – пояснил Александр Малеев, и.о. заместителя главного врача по хозяйственным вопросам.

Чтобы людям было комфортнее и лечиться, и работать: заменили полы, кафельную плитку, установили новую сантехнику. Через неделю официальное открытие. В итоге должно получиться так же, как в соседнем отделении, где находятся самые тяжёлые пациенты.

Старые кварцевые лампы ещё советского образца заменили рециркуляторами. Они находятся в каждом помещении инфекционной больницы. Воздух постоянно проходит сквозь него и очищаемся от микроорганизмов. Самое главное, что во время работы в помещении могут находиться люди и они не рискую получить ультрафиолетовый ожог.

Далее в планах – ремонт приёмного отделения, оно станет больше. Пациенты жаловались на дефицит пространства и критиковали палатку обогрева, которую в непогоду врачи развернули на улице.

«Эту палатку мы поставили с целью, чтобы люди укрывались именно от ветра. Ветер бывает достаточно сильный. Но поскольку нас били за эту палатку, мы ее убрали. Заранее приношу свои извинения – если будет ухудшение погоды, будет такая ситуация, что будет очень много людей – нам просто физически посадить их будет негде», – говорит главный врач инфекционной больницы Инга Матяж.

Все текущие ремонты в инфекционной больнице завершат к маю. В планах также оснастить комплекс дополнительным оборудованием – аппаратом искусственной почки и уникальным прибором неинвазивного контроля состояния печени. Он будет востребован среди пациентов с подтверждённым ВИЧ-статусом и станет первым подобным в системе государственной медицины Севастополя. Это значит, что попасть на исследование можно будет бесплатно по полису ОМС.

Ростислав Колмагоров, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь