В соцсетях набирает популярность ролик о погоне за кабаном в Гурзуфе

Дикое животное устроило настоящий переполох в крымском посёлке.
Крымчане активно делятся в социальных сетях видео погони за диким кабаном на пляже в Гурзуфе. Животное устроило в курортном посёлке настоящий переполох, пострадали два человека. Финалом стало купание кабана в море. На пустом пляже его смогли поймать сотрудники МЧС. Специалисты ветеринарной службы взяли у животного кровь на анализ. Кабан оказался здоров. Что заставило его спуститься с гор не известно.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь