В соцсетях набирает популярность ролик о погоне за кабаном в Гурзуфе

19 октября 2019     6
В соцсетях набирает популярность ролик о погоне за кабаном в Гурзуфе

Дикое животное устроило настоящий переполох в крымском посёлке.

Крымчане активно делятся в социальных сетях видео погони за диким кабаном на пляже в Гурзуфе. Животное устроило в курортном посёлке настоящий переполох, пострадали два человека. Финалом стало купание кабана в море. На пустом пляже его смогли поймать сотрудники МЧС. Специалисты ветеринарной службы взяли у животного кровь на анализ. Кабан оказался здоров. Что заставило его спуститься с гор не известно.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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