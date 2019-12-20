В спорткомплексе СевГУ будут проводиться соревнования международного уровня

Спортивный комплекс СевГУ был добавлен в единый Всероссийский реестр объектов спорта.

В спорткомплексе Севастопольского госуниверситета теперь будут проходить не только областные, межрегиональные, всероссийские, но и международные соревнования, рассказали в пресс-службе СевГУ.

«Нам уже поступают заявки от «Динамо», федераций дзюдо и самбо, на проведение чемпионатов. Мы ведем переговоры о проведении турнира Южного федерального округа по боксу», — сообщил заведующий кафедрой «Физвоспитание и спорт» Георгий Будагьянц.

На территории комплекса есть девять спортзалов для различных направлений, таких как дзюдо, футбол, скалолазание, волейбол, баскетбол и другие. Ещё имеется стрелковый тир.

Принять участие в соревнованиях смогут студенческие сборные. А судьями на турнирах выступят более 30 преподавателей-тренеров университета, которые имеют соответствующую подготовку.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы СевГУ

Источник: Вести.Севастополь