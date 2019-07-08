В Средиземном море прошли учения по захвату подводных диверсантов

Корабли Черноморского флота, выполняющие задачи в Средиземном море, отрабатывали действия в случае обнаружения диверсантов условного противника. Сценарий учений был таков: подводники-диверсанты проводят разведку в районе стоянки наших кораблей на незащищенном рейде и закладывают под ватерлинию одного из них взрывное устройство.

Задача экипажей кораблей – не допустить подобной разведки и задержать противника. Используя станции для слежения за подводной обстановкой и специальное оборудование противодиверсионного катера «Грачонок», они смогли обнаружить незваных гостей и доставить их на борт корабля.

После чего осмотрели подводные части кораблей, нет ли там повреждений или заложенных устройств.

Также матросы выполнили стрельбы с борта корабля по плавающему предмету, имитирующему мину, и забросали его гранатами из ручных гранатомётов, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта photosight.ru

Источник: Вести.Севастополь