В среду одиннадцатиклассники напишут итоговое сочинение

4 декабря выпускникам 11 классов по всей России предстоит написать итоговое сочинение. Положительная оценка станет залогом того, что школьника допустят к государственной итоговой аттестации.

Темы сочинения в этом году будут такие: война и мир, надежда и отчаяние, добро и зло, гордость и смирение, он и она.

Для тех, кто не сможет написать творческую работу в эту среду, предусмотрены дополнительные сроки: 7 февраля и 16 мая 2020 года. Итоговое сочинение по желанию могут написать и выпускники прошлых лет для представления его результатов при поступлении в вузы. Его результаты действительны в течение четырех лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь