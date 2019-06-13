В студии Вести ФМ – командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 годы, адмирал Игорь Касатонов

Разговор шел о событиях 22-летней давности – подъеме Андреевских флагов на Черноморском флоте 12 июня 1997 г., их важности для России. Об ответственности решений, которые определили судьбу Черноморского флота.

Турция рассказала о нападении сирийцев на турецкие позиции в Идлибе Сирийская арабская армия (САА) днем 13 июня обстреляла из минометов турецкий наблюдательный пункт в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает …



Адвокат обвинила журналистов в процессе над Кокориным и Мамаевым Адвокат футболиста Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова обвинила журналистов в том, что они отправили за решетку ее подзащитного, а также …



Внимание! Временное перекрытие рейда в Севастополе Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры информирует жителей и гостей города о перекрытии рейда в Севастопольской бухте. В связи с …



В Крыму снизилась младенческая смертность Младенческая смертность за последние пять лет снизилась в Крыму на 40%, а общая смертность – на 7,5%. Об этом 13 …

