В студии Вести ФМ – командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 годы, адмирал Игорь Касатонов

Разговор шел о событиях 22-летней давности – подъеме Андреевских флагов на Черноморском флоте 12 июня 1997 г., их важности для России. Об ответственности решений, которые определили судьбу Черноморского флота.
Источник: Вести Севастополя
Разговор шел о событиях 22-летней давности – подъеме Андреевских флагов на Черноморском флоте 12 июня 1997 г., их важности для России. Об ответственности решений, которые определили судьбу Черноморского флота.
Источник: Вести Севастополя
|
Турция рассказала о нападении сирийцев на турецкие позиции в Идлибе
Сирийская арабская армия (САА) днем 13 июня обстреляла из минометов турецкий наблюдательный пункт в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает …
|
Адвокат обвинила журналистов в процессе над Кокориным и Мамаевым
Адвокат футболиста Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова обвинила журналистов в том, что они отправили за решетку ее подзащитного, а также …
|
Внимание! Временное перекрытие рейда в Севастополе
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры информирует жителей и гостей города о перекрытии рейда в Севастопольской бухте. В связи с …
|
В Крыму снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность за последние пять лет снизилась в Крыму на 40%, а общая смертность – на 7,5%. Об этом 13 …
|
«Комната Герды». История одиночества или любви?
«Я заглянула в свое будущее», – так говорит о своей роли в спектакле «Комната Герды» актриса театра «Особняк» из Санкт-Петербурга …