В студии Вести ФМ – командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 годы, адмирал Игорь Касатонов

13 июня 2019     21
В студии Вести ФМ - командующий Черноморским флотом с 1991 по 1992 годы, адмирал Игорь Касатонов

Разговор шел о событиях 22-летней давности – подъеме Андреевских флагов на Черноморском флоте 12 июня 1997 г., их важности для России. Об ответственности решений, которые определили судьбу Черноморского флота.

Источник: Вести Севастополя

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