В субботу пройдут четыре матча пятого тура Премьер-лиги КФС

13 сентября 2019     21
В субботу пройдут четыре матча пятого тура Премьер-лиги КФС

Завтра, 14 сентября, в Симферополе встретятся ФК «Севастополь» и симферопольская «ТСК-Таврия». Это будет главный поединок пятого тура, потому что обе команды лидируют. По итогам прошедших 4 игр севастопольцы набрали 10 очков, а симферопольцы – 8. Матчи начнется в 16:30 на стадионе «Фиолент».

На полчаса раньше – в 16:00 – в спорткомплексе «Скиф» в Новопавловке Бахчисарайского района встрется «Инкомспорт» из Ялты и «Кызылташ» из Бахчисарая. Это команды-аутсайдеры турнира.  У «Инкомспорта» три очка, у «Кызылташа» — 4. Статистика противостояний «Инкомспорта» и «Кызылташа» насчитывает 4 встречи, где по два раза побеждала каждая из команд, сообщает пресс-атташе КФС Андрей Черный.

В 17:00 в Евпатории ФК «Евпатория» примет на домашнем поле «Фаворит-ВД Кафу» из Феодосии. Кстати, именно ФК «Евпатория» занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Севастополь», а «Фаворит-ВД Кафа» с 3-мя очками находится на шестой строчке турнирной таблицы.

В поселке Аграрном молодежненская «Крымтеплица» сыграет с керченским «Океаном». У «Крымтеплицы» – 7 очков, у «Океана» – ни одного, он проиграл все матчи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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