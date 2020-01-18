В Судаке вынесен приговор судоводителю, по вине которого погибла женщина

17 января 2020     43
В Судаке вынесен приговор судоводителю, по вине которого погибла женщина

Владелец катера «Камелот» осуждён за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Суд признал судовладельца виновным и назначил ему наказание – 14 месяцев в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Судакского городского суда.

В сентябре 2019 года катер под управлением мужчины попал в шторм у мыса Меганом и затонул. Пассажиры и судоводитель оказались в открытом море без застёгнутых спасательных жилетов, одна женщина погибла.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГСУ СКР по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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