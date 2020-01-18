В Судаке вынесен приговор судоводителю, по вине которого погибла женщина

Фото: ГСУ СКР по Крыму и Севастополю

В сентябре 2019 года катер под управлением мужчины попал в шторм у мыса Меганом и затонул. Пассажиры и судоводитель оказались в открытом море без застёгнутых спасательных жилетов, одна женщина погибла.

Суд признал судовладельца виновным и назначил ему наказание – 14 месяцев в колонии-поселении, сообщает пресс-служба Судакского городского суда.

Владелец катера «Камелот» осуждён за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

В Севастополе обследованы места для крещенских купаний Сотрудники Главного управления МЧС обследовали территории проведения крещенских купаний. Водолазы очистили дно и прибрежную зону от предметов, представляющих опасность для …



В России хотят ужесточить наказание за домашнее насилие С января итоговая программа ” Вести – Севастополь. События недели” начала выходить по воскресеньям на 40 минут раньше: в 8 …



Спасатели просят не выходить на лёд в Самарской области в дни празднования Крещения 23:29 Спасатели призвали не выходить на лёд в Самарской области в дни празднования Крещения, заявили в региональном правительстве со ссылкой …



В Севастополе пройдет концерт памяти Астора Пьяццоллы Севастопольцам предлагают погрузиться в мир танго аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Его произведения исполнит Севастопольский симфонический оркестр под руководством Владимира Кима …

