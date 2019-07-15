В Судаке мужчина проткнул руку стальным прутом

В Судаке спасатели помогли мужчине, который проткнул руку стальным прутом, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в понедельник.

Инцидент произошел на улице Приморской. Житель Воронежской области пытался, перелезть через ограждение, не удержался и упал. На помощь к нему отправились четверо спасателей и одна единица техники.

«По прибытии, спасатели с помощью специнструмента вырезали фрагмент ограды, который остался в руке пострадавшего. Кроме того, сотрудники «КРЫМ-СПАС» оказали мужчине доврачебную и психологическую помощь», – рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Сотрудники МЧС доставили мужчину в больницу.

Источник: Вести.Севастополь