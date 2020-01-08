В Судаке со стрельбой задержали нетрезвого водителя

Инспекторы ДПС остановили машину, трезвость водителя которой вызывала сомнения.
Мужчина после требования предъявить документы попытался скрыться. Во время погони он выезжал на встречную полосу и создавал опасные ситуации для других участников движения. Полицейские были вынуждены стрелять по колёсам автомобиля.
«Только после этого водитель остановил его. За рулём иномарки оказался местный житель 1985 года рождения», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь