В Судаке со стрельбой задержали нетрезвого водителя

8 января 2020     13
В Судаке со стрельбой задержали нетрезвого водителя

Инспекторы ДПС остановили машину, трезвость водителя которой вызывала сомнения.

Мужчина после требования предъявить документы попытался скрыться. Во время погони он выезжал на встречную полосу и создавал опасные ситуации для других участников движения. Полицейские были вынуждены стрелять по колёсам автомобиля.

«Только после этого водитель остановил его. За рулём иномарки оказался местный житель 1985 года рождения», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

9 января в Севастополе перекроют рейд
9 января в Севастополе перекроют рейд

Рейд Севастопольской бухты будет перекрыт 9 января в первой половине дня. Пассажирское катерное сообщение в это время работать не будет. …


В Москве жестоко избили сына Михаила Жванецкого
В Москве жестоко избили сына Михаила Жванецкого

Сына известного юмориста Михаила Жванецкого избили в одном из ресторанов Москвы. Об этом сообщают российские СМИ. «По данным источника, 24-летний Дмитрий Жванецкий отдыхал …


В Судаке со стрельбой задержали нетрезвого водителя
В Судаке со стрельбой задержали нетрезвого водителя

Инспекторы ДПС остановили машину, трезвость водителя которой вызывала сомнения. Мужчина после требования предъявить документы попытался скрыться. Во время погони он …


В НАТО осудили атаки Ирана по базам США
В НАТО осудили атаки Ирана по базам США

НАТО осудил ракетные удары Ирана по позициям США в Ираке. Об этом написал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в среду, …


Главные авиапроисшествия в 2019 году
Главные авиапроисшествия в 2019 году

Странное совпадение, но первое в трагическом списке самых крупных мировых авиакатастроф в прошедшем году, также произошло в Иране.   14 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты