В Судаке со стрельбой задержали нетрезвого водителя

«Только после этого водитель остановил его. За рулём иномарки оказался местный житель 1985 года рождения», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина после требования предъявить документы попытался скрыться. Во время погони он выезжал на встречную полосу и создавал опасные ситуации для других участников движения. Полицейские были вынуждены стрелять по колёсам автомобиля.

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