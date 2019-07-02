В Судаке спасатели пытаются снять с мели яхту севастопольца

Сегодня утром в районе бухты Капсель водолазы отряда «КРЫМ-СПАС» начали работы по снятию с мели парусно-моторной яхты «Романтика».

Сначала им предстоит провести подводные обследования, чтобы понять, не получило ли судно повреждений, и дальше уже принимать решение, как его отбуксировать.

Яхта водоизмещением 6 тонн села на мель накануне вечером – в 200 м от берега, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым. Судно принадлежит жителю Севастополя. К месту происшествия в половине десятого вечера сразу же направилась дежурная смена спасателей Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», но из-за темноты решено было отложить работы до утра.

Владелец Яхты от эвакуации с борта отказался, медицинская помощь ему тоже не потребовалась. Видимых повреждений у судна нет, но водолазам важно обследовать дно яхты.

Фото ГУ МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь