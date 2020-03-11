В сёла Севастополя приедет мобильный «Кванториум»

Сахарная Головка, Терновка, Фронтовое, Орловка, Орлиное, Андреевка. В каждом месте лаборатория на колёсах будет делать остановку на две недели.

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Им ещё нет и 10 лет. Их только готовят к изучению сложного современного мира с его обилием техники, роботами и виртуальной реальностью. Но даже азам новое поколение учат по-новому. В развивающей школе технопарка «Кванториум» нет оценок. А дети сами выбирают задачу по душе.

Видно, что здесь учиться нескучно. Занятия для детей увлекают даже взрослого. Теперь «Кванториум» хочет увлечь преподавателей детских клубов. Их пригласят на мастер-классы, чтобы разобрать, а потом заново собрать свои представления об образовании.

Севастопольским клубам, академиям и обучающим центрам предлагают вместе работать по новым методикам и делиться ресурсами. Идею продвигают четыре педагога-новатора. Они недавно вошли в сотню лучших наставников всероссийской сети технопарков «Кванториум» и готовы передать уже опробованные программы другим учителям.

«Независимо от того, где они будут работать, это будут ДЮКи, Малая академия наук, мы, либо это будет просто частный сектор. Они несли бы те знания и возможности, которые нужны детям», – делится руководитель детского технопарка «Кванториум» в Севастополе Максим Виноградов.

Идею поддержали власти. В детских клубах города вводят занятия робототехникой. Уже привлекли квалифицированных преподавателей и закупили оборудование.

«Порядка 47 единиц разнопрофильных – от VR-очков до плоттеров и конструкторов специализированных. И предусмотрели в семи клубах в разных микрорайонах города открытие таких локаций», – рассказывает начальник управления по делам молодёжи и спорта Севастополя Сергей Резниченко.

А в сёла поедет мобильный «Кванториум». Сахарная Головка, Терновка, Фронтовое, Орловка, Орлиное, Андреевка. В каждом месте лаборатория на колёсах будет делать остановку на две недели.

«Там 3D-принтеры, там лазерные резаки. Там различное оборудование для моделирования, для производства того, что дети изобретут», – поясняет руководитель подразделения детского технопарка «Кванториум» в Севастополе Александр Чибисов.

Чтобы закрепить обучающий эффект преподаватели будут возвращаться туда, где был мобильный «Кванториум» и курировать начатые проекты. В первый рейс грузовик знаний отправится в сентябре.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь