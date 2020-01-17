В Твери ищут родственников пилота самолета, обнаруженного на дне Черного моря

17 января 2020     20
В Твери ищут родственников пилота самолета, обнаруженного на дне Черного моря

Еще один солдат Великой Отечественной «вернулся» с войны: у крымского посёлка Джубга были обнаружены фрагменты самолета Пе-2 и останки пилота, погибшего в 1942 году.

В декабре минувшего года экипаж спасательного судна «Эпрон» Черноморского флота поднял останки с морского дна. Находку обнаружили на глубине около ста метров. Удалось установить, что пилотировал самолет капитан Владимир Клюев, призванный на войну из Тверской области.

Возможно, живы родственники Клюева, которых может обрадовать известие, что стало известно место гибели капитана. В тверское региональное отделение Поискового движения России направлено письмо с просьбой помочь найти родственников пилота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Дмитрия Стогния

Источник: Вести.Севастополь

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