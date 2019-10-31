В театре имени Луначарского будут читать стихи

Севастопольский драматический театр имени А.В.Луначарского приготовил программу ко Всероссийской акции “Ночь искусств”.

Зрителей приглашают к 16.00 на открытие выставки Эдуарда Кулиша “Перевоплощения”. Ее презентует в зрительском фойе театра сам автор. В 19.00 начнется поэтический вечер “Читаю стихи”. В авторском проекте Джона Барулина на Малую сцену театра вместе с севастопольскими поэтами выйдут луначарцы.

На 21.30 запланирована экскурсия по театру. По закулисью зрителей проведет Дмитрий Кириченко. В это же время пройдет презентация IV-го Фестиваля актерских монологов “Словотворение”. С Евгением Журавкиным гости акции вспомнят лучшие выступления фестиваля-лаборатории.

Также «Ночь искусств» пройдет в Севастопольском ТЮЗе, Херсонесе Таврическом, в филиалах Севастопольского военно-исторического музея-заповедника и на Белой даче Чехова в Ялте.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь