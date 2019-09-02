В театре имени Луначарского рассказали о премьерах следующего сезона

Посмотреть, какие спектакли труппа покажет после каникул, собрались десятки севастопольцев. Среди премьер – “Пролетая над гнездом кукушки”, “Пиковая дама”, “Месяц в деревне”, “Обыкновенное чудо”, “Крик”, “Охота жениться” по произведениям Шукшина.

Традиционно спектакль в театре ставят и 31-го декабря. Взрослых и детей в этот день будет ждать сказка “Щелкунчик”. Желающих попасть в зал в праздничный день много, настолько, что часть билетов на этот спектакль покупают за 4 месяца до Нового года.

Служба информации «Вести-Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь