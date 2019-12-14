В театре им. Луначарского детям вручат благотворительные билеты

В Севастопольском русском драматическом театре имени А. В. Луначарского 15 декабря в 17:30 будут подведены итоги благотворительной акции «Подари ребёнку сказку».

Ежегодно театр призывает зрителей дарить билеты детям-сиротам и инвалидам, детям из многодетных и малообеспеченных семей. Зрители, начиная с 10 ноября, могли в кассе купить и опустить в специальный волшебный сундук благотворительный билет для ребёнка.

Кроме того, электронные билеты подарили севастопольским детям жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Мурманска, Москвы, Краснодара, Сочи, Владивостока.

15 декабря в 17:30 в фойе театра откроют волшебный сундучок и вручат билеты детям из севастопольских детских домов, приюта, из многодетных и малообеспеченных семей, особенным детям.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь