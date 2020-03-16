В театре им. Луначарского проводят дезинфекцию и не собираются отменять спектакли

Четыре раза в день в зрительных залах, фойе, коридорах, буфетах и туалетных комнатах проводят влажную уборку с применением современных дезинфицирующих средств, сообщает пресс-служба театра. Уборку теперь делают во время спектакля, до и после антракта.

В театре регулярно проветривают все помещения. Все спектакли идут в соответствии с заявленным репертуаром. Ситуация с распространением коронавируса в городе пока спокойная, и отменять культурные мероприятия не стали.

«В буфетах театра всегда есть горячие чай, кофе, заряженные на полную деморализацию вирусов», – сообщает сайт театра.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь