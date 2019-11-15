В театре Луначарского готовятся к премьере по пьесе Шукшина

В Севастополе сегодня стартовал третий фестиваль “Крым на тарелке”. Главная интрига в этом году – как при создании сетов не уйти от темы “злаки и корнеплоды”.

По правилам фестиваля хотя бы один из этих ингредиентов в любом виде должен входить в каждое блюдо. Участие в фестивале принимают более 40-ка заведений. А для тех, кто хочет утолить голод не только физический, но и духовный, учреждения культуры подготовили массу мероприятий. Смотрите рубрику “Афиша”.

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17 ноября в 18:30 в театре им А.В. Луначарского спектакль «Охота жениться».

Матрос Шукшин, будучи в увольнении часто забегал в морскую библиотеку, когда служил в одной из разведывательных частей Севастополя. Это после о Василии Шукшине узнают, как о писателе и кинорежиссере, в этом году Василию Макаровичу исполнилось бы 90 лет. В память о нём в театре Луначарского премьера спектакля «Охота жениться».

17 ноября в 18:30 в СевТЮЗе спектакль «Ася».

Свою повесть «Ася» Иван Тургенев завершил в 1857 году 17 ноября, и в этот же день в СевТЮЗе – спектакль о классическом типе лишнего человека. Сейчас костюмеры ТЮЗа завершают пошив белого кружевного платья для главной героини.

17 ноября в спортзале ДКР в 10:00 чемпионат среди крох «Ползком-19».

Ползи, кроха, ползи. Соревноваться в скоростном ползании приглашают детей от 7 месяцев, а кто уже бегает, может записаться в категорию до 2 лет.

16 и 17 ноября с 11:00 до 17:00 в Херсонесе пройдет мастер-класс «Открытка Деду Морозу».

Херсонес Таврический теперь тоже можно назвать Южной резиденцией Деда Мороза и в честь дня рождения зимнего волшебника в музее-заповеднике пройдет серия мастер-классов по изготовлению новогодней открытки. Раскраски и аппликации можно сделать как в субботу, так и в воскресенье, все детские работы сотрудники музея отправят Почтой Крыма в Великий Устюг.

Источник: Вести.Севастополь