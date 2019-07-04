В театры и музеи не пустят без билета с кассовым чеком

Кассовый чек с июля стал обязательной частью билета на спектакль, концерт или выставку. Исключение составляют только электронные билеты.

Это условие должно выполняться, согласно Федеральному закону №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчётов в Российской Федерации». И администрация театра имени Луначарского на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» обращается к зрителям с просьбой соблюдать это важное правило. Билет без чека недействителен. Более того, вернуть его в кассу теперь можно только при наличии чека.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь