В течение двух лет в «Севавтодор» поступят 80 единиц техники

11 июля 2019     28
В течение двух лет в «Севавтодор» поступят 80 единиц техники

48 машин, среди которых экскаваторы, погрузчики, автогрейдер, бетоносмеситель, грунтовый и комбинированный катки, навесное оборудование: укладчик обочин, мульчер для измельчения древесины, комбинированные дорожные машины для всесезонного содержания автодорог уже приняты предприятием.

Приобретение новой техники позволит увеличить объем работ по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба правительства города. Также будут сформированы дополнительные подразделения для выполнения комплекса работ по ремонту дорог. «Севавтодор» уже объявил о дополнительном наборе рабочих.

“Сегодня это примерно 50% от всех текущих ремонтов, практически все содержание погружено в госзадание нашему учреждению, – говорит Владимир Базаров, заместитель губернатора г.Севастополя. – Достаточно много такой специфической техники, которая поможет ускорить работу, уменьшить пробег, соответственно экономика предприятия станет лучше”.

“Очень ждали поставки самосвалов, потому что была острая нехватка для обеспечения объектов асфальтобетонной смесью. Получили 10 новых самосвалов, что позволит нам значительно активизировать работу по национальному проекту “Безопасные и качественные дороги”, мы увеличим темпы”, – обещает Сергей Красюк, и.о. директора предприятия “Севастопольский автодор”.

Также на предприятии ждут две подметально-вакуумные машины для механизированной очистки проезжей части дорог. А тяжелая техника: экскаваторы и автогрейдер – необходимы для выполнения работ в труднодоступных местах, в горах. Они оборудованы системой нивелирования, позволяющей подготавливать основание под укладку асфальта.

В следующем году на баланс предприятия должны будут поступить еще около 30 единиц техники.

Фото пресс-службы правительства Севастополя

Источник: Вести.Севастополь

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