В ТОП-3 дорогих квартир ЮФО вошло жилье в Севастополе и Крыму

В первую тройку рейтинга самых дорогих однокомнатных квартир Юга России вошли апартаменты в Севастополе и Ялте.

Рейтинг составлен из объявлений о продаже квартир, размещённых на ресурсе ЦИАН. Однокомнатная квартира в Севастополе, площадью 45 квадратных метров, продаётся за 12 миллионов рублей. Она расположена в жилом комплексе на улице Парковая, на шестом из десяти этажей. Дом находится рядом с Парком Победы и дельфинарием. В квартире есть кондиционер, встроенная техника, мебель и тёплые полы.

На втором месте рейтинга апартаменты в пгт Кореиз, выставленные на продажу за 22,4 миллиона рублей. Семиэтажный четырёхзвездочный отель расположен на первой линии от моря. Предлагаемая студия площадью 66 квадратных метров расположена на втором этаже. Владельцы апартаментов могут пользоваться, расположенным в комплексе SPA и медицинским центрами, собственным пляжем и бассейном с морской водой.

Самая дорогая однокомнатная Южного Федерального округа находится на улице Орджоникидзе в Краснодаре. За квартиру площадью 95,9 квадрата продавец планирует получить 76,52 миллиона рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: cian.ru

Источник: Вести.Севастополь