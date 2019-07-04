В торгово-промышленной палате Севастополя сменился президент

О результатах III отчетно-выборной конференции Союза торговцев и промышленников сообщают на сайте правительства региона.

На встрече прозвучал доклад о деятельности Севастопольской ТПП за пятилетний период, отчет ревизионной комиссии, обсудили перспективы работы. Также в союзе утвердили новый состав совета, правления и ревизионной комиссии.

“Сегодня торгово-общественная палата фактически стала экспертной площадкой для обсуждения вопросов взаимодействия власти и бизнеса. Организация вносит положительный вклад в развитие экономики города”. – отметил Алексей Попов, начальник управления инвестиционного климата и содействия предпринимательству.

Также вскоре в должность вступит новый президент палаты. Им стала Татьяна Криволуцкая, ранее – вице-президент союза.

Служба информации “Вести -Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь