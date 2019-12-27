В Троицкой бухте завершается реконструкция пассажирского причала

Почти пять лет причал № 65 не функционировал, так как находился в аварийном состоянии, и вот гнилые сваи и рассыпающиеся плиты заменены.

Жители микрорайона рядом с улицей Генерала Жидилова надеются, что сюда, как раньше, пустят пассажирский катер, который свяжет этот район с бухтой “Голландия” и Графской пристанью. Также в департаменте капитального строительства Севастополя рассказали, что на очереди реконструкция ещё нескольких пирсов и причалов. Проекты реконструкции уже делают специалисты. Этот процесс затянется из-за внесённых этим летом изменений в градостроительный кодекс.

Ситуацию прокомментировал руководитель департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов: «Все гидросооружения, причалы и пирсы отнесены к особо сложным техническим сооружениям, соответственно теперь требуются более детальные изыскания, экспертиза будет проводиться более глубоко, более расширенно».

Реконструировать причалы и пирсы, проекты которых проходят сейчас экспертизу, планируют в следующем году. Всего на очереди обновление десяти таких объектов.

Источник: Вести.Севастополь