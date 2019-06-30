В Тургеневке пожарным удалось не подпустить огонь к жилому дому

30 июня 2019     25
В Тургеневке пожарным удалось не подпустить огонь к жилому дому

Поздно вечером 29 июня в селе Тургеневка Бахчисарайского района загорелась хозяйственная постройка. Площадь пожара составляла 30 кв. метров. Из-за сильного ветра пламя грозило перекинуться на частный дом.

Для усиления группировки сил и средств, кроме сотрудников ГУ МЧС России по Республике Крым, на ликвидацию огня был направлен пожарный расчет ПСЧ-112 села Красный Мак. Пожар тушили полтора часа: чтобы предотвратить повторное возгорание, сотрудники МЧС разобрали и пролили все тлеющие элементы постройки.

Пожары в хозяйственных постройках и гаражах опасны тем, что люди хранят там различные емкости с горючим, масляные смеси и другие быстро воспламеняющиеся материалы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым, за прошедшую неделю крымские спасатели ликвидировали 127 пожаров. 25 раз их привлекали на ликвидацию последствий ДТП.

В горах Крыма прошли 4 операции по поиску и спасению заблудившихся туристов. На воде зафиксировано 9 происшествий.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото ГУ МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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