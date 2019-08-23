В туристско-информационный центр аэропорта Симферополя в этом году обратились 10 тысяч человек

В туристско-информационном центре гости и жители полуострова могут бесплатно получить информацию о гостиницах, кафе и столовых, расположенных в Крыму и Севастополе, о том, какие музеи и достопримечательности стоит посетить и как до них добраться.

ТИЦ открыли в аэропорту Симферополя 1 июля 2018 года. Для него нашли место прямо напротив выхода из зала прилета. С начала этого года консультационные услуги там оказали 9847 гостям Крыма, в том числе 453 иностранным гражданам, сообщает Туристический портал Республики Крым.

Во время курортного сезона ТИЦ работает с 7:00 до 23:00.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь