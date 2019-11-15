В убийстве пятилетней девочки признался ее отчим

Следователи ГСУ Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю задержали отчима пропавшей Дарьи Пилипенко, которую с 13 ноября в Раздольненском районе искали правоохранительные органы, кинологи и волонтеры.

Мужчину подозревают в убийстве своей 5-летней падчерицы и сокрытии ее тела. В ближайшее время следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, сообщила пресс-секретарь ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю Ольга Постнова.

Эксперты Управления криминалистики установили причастность отчима к исчезновению девочки. Его начали допрашивать, и мужчина признался, что это он убил Дашу, и показал, где спрятал тело.

13 ноября он сам позвонил в полицию и сообщил, что его падчерица пропала: мужчина рассказал, что уехал по делам с младшим сыном, закрыв дочку одну дома. Когда же вернулся 12 ноября, то дверь была открыта (следы взлома отсутствовали), а девочки дома не было.

Двое суток Дашу искали волонтеры и члены поискового отряда “Лиза Алерт” не только со всего Крыма, но и других южных регионов России. Они не прекращали поиски ни на минуту, надеясь найти ее живой. Искали с помощью беспилотников с тепловизорами и легкой авиации.

Как рассказал отчим девочки, после совершения убийства он вывез из дома тело Даши и засыпал землей. Затем, чтобы создать себе алиби, забрал документы детей из детского сада, сказав воспитателям, что на ближайшие две недели семья уедет. Сам попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство, однако ему этого сделать не удалось. Тогда мужчина был вынужден вернуться домой и инсценировать пропажу ребенка.

Создана следственная группа, которой руководит лично и.о. руководителя Главного следственного управления СК России Владимир Терентьев. Ей предстоит установить все обстоятельства преступления. Назначен ряд экспертиз.

Также будет дана правовая оценка действиям всех лиц и служб, которые должны были присматривать за этой семьей, где в отсутствии матери детей воспитывал отчим.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото ГСУ СКР по Республике Крым и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь