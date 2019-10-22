В украинской Генпрокуратуре создали департамент по Крыму и Донбассу

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ о создании в его ведомстве департамента надзора за следствием в Крыму и Донбассе.

«Создан департамент надзора за расследованием уголовных производств по преступлениям, совершённым в условиях вооруженного конфликта», – приводит РИА Новости текст пресс-релиза украинского ведомства.

В департамент будет состоять из двух управлений, каждое из которых, в свою очередь из двух отделов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь