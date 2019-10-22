В урологии больницы №9 планируют делать в два раза больше операций

В урологическом отделении горбольницы №9 обсуждают новую стратегию ведения хирургических пациентов. Время работы врачей, обследования и подготовки операционных планируют оптимизировать так, чтобы делать в день семь операций вместо трёх. Хотя уже сейчас за год в отделении проводят почти полторы тысячи хирургических вмешательств.

Рабочий день заведующего отделением урологии начинается с обхода пациентов. Светлане Воробьёвой накануне удалили почку. Тем, как проходит реабилитация пациента, врач доволен. Игорь Арбузов делает по четыреста операций в год. Но лучше всего помнит самую первую.

«Старший хирург, с которым я был на операции, позволил мне сделать разрез. Сначала меня это испугало, потом порадовало. Но, в принципе, с этого и началась моя хирургическая практика», – рассказывает Игорь Арбузов, главный врач урологического отделения больницы №9.

Сейчас 60% операций в этом зале делают через сантиметровые проколы или даже совсем без них. В тренде работы урологов сегодня – фаст-трек хирургия (хирургия ускоренной реабилитации).

С этого года в отделении появились расходные материалы, которых нет в других регионах Крыма. Например, стент под названием БлэкСтар. Главное его отличие от классического – то, что здесь есть небольшой магнит, который позволяет извлечь дренаж без операции.

Почти каждый день в работе – ещё один аппарат. Через мини-нефроскоп он дробит в пыль камни в почках без разрезов. Этот метод признан золотым стандартом в урологии.

Урологическое отделение открылось в Балаклаве четыре года назад – ни одного аппарата старше в этих операционных нет. Но уже ждут нового поступления, и ищут сами – сейчас в сотрудничестве с лабораторией СевГУ обсуждают создание современной медтехники. Работа с местными учёными должна снизить стоимость аппаратуры для проведения уникальных операций с двух миллионов рублей до восьмисот тысяч.

Евгения Квашнина, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь