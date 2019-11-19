В учениях Черноморского флота задействованы корабли, самолеты и беспилотники

Фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочёк», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец» и суда вспомогательного флота вышли в море из Севастополя и Новороссийска для проведения совместных учений. Также им предстоит выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщила пресс-служба флота.

В составе разнородных тактических групп корабли проведут учения по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки. Также экипажам предстоит обнаружить береговой командный пункт и нанести по нему удар, при этом еще и отразить воздушную атаку условного противника. Для этого в учениях будут задействованы истребители СУ-30 СМ.

Контроль за действиями кораблей будет осуществляться с помощью беспилотников.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото А.Бричевского с сайта ЧФ

Источник: Вести.Севастополь