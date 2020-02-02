В феврале россиян ждут десять выходных

2 февраля 2020     22
В феврале россиян ждут десять выходных

В этом году День защитника Отечества 23 февраля выпадает на воскресенье, поэтому выходной официально переносится на 24 февраля. Таким образом, те, у кого пятидневная рабочая неделя, смогут отдохнуть с 22 по 24 февраля.

В последнюю неделю месяца будет только четыре рабочих дня — с 25 по 28 февраля.

2020 год високосный, и добавляется 29 февраля, этот день выпадает на субботу. Таким образом из 29 дней февраля 10 будут нерабочими. 

Следующую сокращённую рабочую неделю ждем в марте: Международный женский день также приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на 9 марта. И следом за ним снова четырехдневная рабочая неделя. 

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

На смену теплу в Севастополе придут снег и ветер
На смену теплу в Севастополе придут снег и ветер

Февраль в Севастополе начался с солнца и тепла, но уже с понедельника синоптики обещают переменную облачность и небольшие дожди, а …


Поэтическое кабаре появится в Московском губернском театре
Поэтическое кабаре появится в Московском губернском театре

В Московском Губернском театре под художественным руководством Сергея Безрукова репетируют спектакль в новом формате – поэтическое кабаре. Режиссер Ольга Матвеева …


Опасный астероид приближается к Земле
Опасный астероид приближается к Земле

По сообщению НАСА астероид 163373, открытый 23 октября 1995 году, размером до 1000 метров приблизится к нашей планете и пролетит …


Участник чемпионата мира по боксу избил сотрудника Росгвардии и сломал ему нос
Участник чемпионата мира по боксу избил сотрудника Росгвардии и сломал ему нос

Боксер Георгий Кушиташвили с другом сломал нос росгвардейцу на Фрунзенской набережной. Боксеров остановили для проверки документов, после чего они набросились …


Неймару показали жёлтую карточку за издевательский финт в матче с «Монпелье»
Неймару показали жёлтую карточку за издевательский финт в матче с «Монпелье»

14:59 Нападающему ПСЖ Неймару показали жёлтую карточку за издевательский финт в матче 22-го тура французской футбольной Лиги 1 с «Монпелье». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты