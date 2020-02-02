В феврале россиян ждут десять выходных

В этом году День защитника Отечества 23 февраля выпадает на воскресенье, поэтому выходной официально переносится на 24 февраля. Таким образом, те, у кого пятидневная рабочая неделя, смогут отдохнуть с 22 по 24 февраля.

В последнюю неделю месяца будет только четыре рабочих дня — с 25 по 28 февраля.

2020 год високосный, и добавляется 29 февраля, этот день выпадает на субботу. Таким образом из 29 дней февраля 10 будут нерабочими.

Следующую сокращённую рабочую неделю ждем в марте: Международный женский день также приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на 9 марта. И следом за ним снова четырехдневная рабочая неделя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь