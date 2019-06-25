В Феодосии будут выпускать «Кометы»

25 июня 2019     15
В Феодосии будут выпускать «Кометы»

Крымский судостроительный завод «Море» в скором времени начнёт производство скоростных пассажирских теплоходов на подводных крыльях «Комета». Теплоход вмещает в себя 120 человек и набирает скорость до 65 км/ч.

Первая «Комета» в Крыму уже с прошлого лета курсирует по маршруту Севастополь – Ялта.

Феодосийский завод «Море» совместно с Рыбинским заводом «Вымпел» планируют выпустить ещё как минимум 4 судна для Крыма. Производство разместят на двух площадках: часть деталей будут выпускать на заводе в Рыбинске, а достраивать – уже на Крымском полуострове. К следующему году как минимум два судна планируют полностью произвести в Крыму, сообщил агентству ТАСС министр промышленной политики республики Андрей Васюта.

Судостроительный завод «Море» находится на территории Феодосии, специализируется на производстве скоростных кораблей и судов с динамическими принципами поддержания (на подводных крыльях, на воздушной подушке, на каверне и глиссирующих), прогулочных яхт и катеров. Работает с 1938 года, а в середине 1980-х производил десантные корабли типа «Зубр», скоростные суда «Ракета», «Комета», «Восход». В 2018 году на заводе началась модернизация.

 Никита Железняк

Источник: Вести.Севастополь

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