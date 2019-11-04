В Феодосии встретили Крестный ход из Топловского монастыря

Сегодня рано утром при въезде в Феодосию возле поклонного креста жители города, казачество и священнослужители во главе с митрополитом Феодосийским и Керченским Платоном встретили участников трехдневного Крестного хода.

1 ноября после литургии Крестный ход с Казанской иконой Божией Матери отправился из Топловского Свято-Троицкого Параскеевского женского монастыря, что расположен в Белогорском районе, в сторону Феодосии. От Севастополя в первом этапе движения принял участие помощник благочинного по работе с верующими военнослужащими протоиерей Василий Гумаров. На разных этапах пути к участникам Крестного хода присоединялись сотни верующих.

После встречи иконы у въезда в Феодосию ее доставили в Казанский кафедральный собор, где прошло праздничное богослужение. Сегодня еще и престольный праздник главного храма города.

Эта традиция – накануне осенней Казанской совершать Крестный ход – зародилась еще в 1890 году. Граф Николай Гейден, бывший староста Петербургского казанского собора, однажды оказался в Топловском женском монастыре. Его поразила архитектура храма и одновременно его бедность. Он начал жертвовать монастырю земельные участки и крупные суммы денег, став для обители настоящим благодетелем.

А весной 1890 года граф Гейден передал в дар монастырю древнюю Казанскую икону Божией Матери, реликвию своей семьи. Икона была точным списком подлинной Казанской иконы Божией Матери, явившейся после взятия Казани летом 1579 года. Николай Гейден передал икону в монастырь как знак благодарности Господу за то, что в результате крушения поезда на станции Борки в 1888 году остался жив император Александр III и его семья.

Гейден пожелал, чтобы икону каждый год накануне праздника переносили Крестным ходом из Топловского монастыря на Казанское подворье в Феодосии. Традиция соблюдалась до самой Революции, пока монастырь не разграбили и не закрыли. Его помещения отдали сельскохозяйственной артели. Но икона была утрачена. В описи монастырского имущества от 1921 года она уже не значилась. Крестный ход возобновили в 2004-ом, и в этом году он прошел в 16-ый раз.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта Севастопольского благочиния

Источник: Вести.Севастополь