В Феодосии зацвели каштаны

В Гидрометцентре сообщили, что в России уже начиная с октября ожидаются температурные аномалии. Причём тепло уйдёт на север, а на юге прогнозируются аномальные холода. Более точный прогноз синоптики обещают опубликовать в понедельник.

А пока на Крымском полуострове зацвёл каштан. Эти кадры сделаны сегодня в Феодосии. После небольшого похолодания в регионе вновь установилась тёплая погода. Возможно, именно этот перепад и повлиял на деревья. Среди пожелтевшей листвы соцветья смотрятся совсем необычно.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь