В Феодосии на месте военного городка появится новый музей

В следующем году в Феодосии начнется строительство нового музейного квартала при галерее имени Ивана Айвазовского. Министерство обороны страны передало в ведение властей Крыма участок со зданиями 19 века, где раньше располагался военный городок. Теперь эти строения войдут в музейный комплекс.

В следующем году также начнется капитальный ремонт в самой галерее имени Ивана Айвазовского. Первая очередь реконструкции завершится в 2021 году, сообщает РИА Новости Крым. Финансировать работы будут федеральный и региональный бюджеты. По словам главы республики Сергея Аксенова, предстоит потратить около 700 млн рублей на строительство нового корпуса и реконструкцию существующей галереи.

Накануне в Феодосии побывал министр культуры России Владимир Мединский. Он принял участие в закладке камня на месте будущего памятника генералу Петру Котляревскому, герою русско-персидских и русско-турецких войн.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта feo.today

Источник: Вести.Севастополь