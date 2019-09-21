В Феодосии появится памятник герою русско-турецких и русско-персидских войн

Памятник планируется установить в 2020 году силами Российского военно-исторического общества при поддержке правительства Крыма недалеко от Феодосийской картинной галереи Айвазовского, который был другом генерала. Сейчас ведётся отбор проектов.

В церемонии приняли участие министр культуры России Владимир Мединский и глава Минкульта Крыма Арина Новосельская.

Камень в основание памятника генералу от инфантерии, участнику русско-персидских и русско-турецких войн, Петру Котляревскому заложен в 21 сентября в Феодосии, сообщает ТАСС.

«Так получилось, что величайший воинский талант, патриот и выдающийся человек, который показывает, каким должен быть офицер, оказался забытым в истории <…> Хотелось бы, чтобы сюда приходили моряки, солдаты, новобранцы, курсанты, те, кто только учатся, становятся офицерами», – обратился к собравшимся Мединский.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь