В Феодосии появится памятник герою русско-турецких и русско-персидских войн

21 сентября 2019     10
В Феодосии появится памятник герою русско-турецких и русско-персидских войн

Памятник планируется установить в 2020 году силами Российского военно-исторического общества при поддержке правительства Крыма недалеко от Феодосийской картинной галереи Айвазовского, который был другом генерала. Сейчас ведётся отбор проектов.

В церемонии приняли участие министр культуры России Владимир Мединский и глава Минкульта Крыма Арина Новосельская.

Камень в основание памятника генералу от инфантерии, участнику русско-персидских и русско-турецких войн, Петру Котляревскому заложен в 21 сентября в Феодосии, сообщает ТАСС.

«Так получилось, что величайший воинский талант, патриот и выдающийся человек, который показывает, каким должен быть офицер, оказался забытым в истории <…> Хотелось бы, чтобы сюда приходили моряки, солдаты, новобранцы, курсанты, те, кто только учатся, становятся офицерами», – обратился к собравшимся Мединский.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

В Феодосии появится памятник герою русско-турецких и русско-персидских войн
В Феодосии появится памятник герою русско-турецких и русско-персидских войн

Памятник планируется установить в 2020 году силами Российского военно-исторического общества при поддержке правительства Крыма недалеко от Феодосийской картинной галереи Айвазовского, …


Кокорину дадут сыграть в одном матче
Кокорину дадут сыграть в одном матче

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев рассказал о возможности нападающего Александра Кокорина сыграть за команду до окончания срока …


В Таджикистане началась проверка после нападения на российских военных
В Таджикистане началась проверка после нападения на российских военных

Командование 201-й российской военной базы, расположенной в Таджикистане, проводит проверку по факту нападения и получения травм двумя российскими военнослужащими-контрактниками. Об …


В Севастополе школьники осваивают «Азбуку профессий»
В Севастополе школьники осваивают «Азбуку профессий»

В эти выходные маленькие севастопольцы вместе с родителями смогут стать участниками образовательного проекта «Азбука профессий». Накануне на площади Нахимова развернулся …


«Севастополь» выиграл у ялтинского «Инкомспорта» со счётом 6:3
«Севастополь» выиграл у ялтинского «Инкомспорта» со счётом 6:3

Автором дубля стал севастополец Владислав Цой. ФК «Севастополь» на своём поле выиграл у ялтинского «Инкомспорта» со счётом 6:3. Главным судьей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты