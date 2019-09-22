В Феодосии пройдет турнир по историческому фехтованию

Больше 50 представителей военно-исторических клубов из Феодосии, Симферополя, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Тулы, Рязани, Краснодара, Ростова, Курска, владеющие мечами и рапирами, приедут в Феодосию на турнир-фестиваль по историческому фехтованию «Щит Кафы». Впервые он прошел в ноябре прошлого года.
Как сообщает Туристический портал Крыма, поединки пройдут 5 и 6 октября с 12.00 до 18.30 на городской набережной возле памятника морякам-десантникам. Там воссоздадут обстановку XIII-XV веков – с рыцарскими и церковными знаменами, а также ристалищем. Сражаться не мечах будут не только мужчины – зрители увидят и женские бои в формате «3х3», «5х5», «бугурты» и «спортивный меч».
Реконструкторов разделят на весовые категории: они будут выступать в легком, среднем и тяжелом весе.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото РИА Новости Крым
Источник: Вести.Севастополь
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