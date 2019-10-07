В Феодосии прошел рыцарский турнир

В минувшие выходные реконструкторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Тулы, Рязани, Краснодара, Ростова, Курска, Севастополя и Симферополя погрузили жителей и гостей Феодосии в эпоху рыцарских турниров. В третий раз в городе прошел фестиваль “Щит Кафы”. Его торжественно открыл военный оркестр войсковой части №6915 Росгвардии.

На ристалище в поединках сошлись около 70 бойцов. Из Карелии приехал чемпион мира по средневековым боям Алексей Петрик, и не каждый из участников турнира рискнул бросить ему перчатку, тем более, что бои были не постановочные, а реальные.

“У него очень хорошая боевая техника. Однако, есть бойцы, которые приближаются к его уровню и могут выходить с ним на ринг, не боясь получить серьезные травмы”, — рассказала в интервью РИА Новости Крым генеральный директор фестиваля Екатерина Щеникова.

За соблюдением правил исторических поединков строго следили арбитры. Нововведением этого года стали соревнования по спортивному мечевому бою, в котором используются легкие мечи и облегченная защита.

В боях участвовали не только мужчины, но и женщины. Виды поединков были разными: бугурты – это стенка на стенку, схватки «три на три» и «пять на пять». Клубы исторической реконструкции провели показательные выступления.

«Щит Кафы» впервые прошел на набережной Феодосии в ноябре прошлого года. Второй фестиваль состоялся в мае. Теперь организаторы говорят, что он станет традиционным.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта правительства Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь