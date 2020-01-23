В Феодосии спасатели оказали помощь собаке с щенком

Необычную спасательную операцию пришлось провести накануне днем сотрудникам Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС». Горожане сообщили им, что возле теплотрассы застряла собака с щенком, и вытащить их оттуда у прохожих не получается.

Собаки, пытаясь согреться, залезли под плиты теплотрассы, а вылезти самостоятельно уже не смогли и начали скулить, привлекая внимание горожан. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники отряда расширили пространство между плитами и, соблюдая все меры предосторожности, извлекли собаку и ее щенка.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, спасенного щенка забрали себе очевидцы произошедшего, а собаку – волонтеры.

Вообще операции по спасению животных не входят в компетенцию сотрудников МЧС, но, как отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов: «Когда неравнодушные очевидцы не могут справиться без помощи спасателей, наши сотрудники приходят на помощь, нуждающимся в ней, полагаясь только на зов сердца».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь